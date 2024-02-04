СКА продлил победную серию до пяти игр, обыграв «Салават Юлаев»

СКА на выезде обыграл «Салавает Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе закончилась со счетом 4:3.

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СКА одержал пятую победу подряд. В предыдущих четырех играх «армейцы» обыграли ЦСКА (2:1), «Локомотив» (3:0), ЦСКА (5:1) и «Барыс» (7:0).

СКА набрал 83 очка в 59 играх и занимает 1-е место в Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче петербуржцам предстоит сыграть на выезде против «Авангарда». Встреча пройдет 6 февраля в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.