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СКА продлил победную серию до пяти игр, обыграв «Салават Юлаев»

СКА на выезде обыграл «Салавает Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе закончилась со счетом 4:3.

СКА продлил победную серию до пяти игр, обыграв «Салават Юлаев»
© Спорт день за днем

В составе петербуржцев заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков, Василий Глотов, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. У «Салавата Юлаева» отличился Динар Хафизуллин, а Александр Шаров записал на свой счет дубль.

СКА одержал пятую победу подряд. В предыдущих четырех играх «армейцы» обыграли ЦСКА (2:1), «Локомотив» (3:0), ЦСКА (5:1) и «Барыс» (7:0).

СКА набрал 83 очка в 59 играх и занимает 1-е место в Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче петербуржцам предстоит сыграть на выезде против «Авангарда». Встреча пройдет 6 февраля в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Салават Юлаев» идет на 3-м месте Восточной конференции, набрав 79 очков в 59 играх. В следующей игре уфимцы примут на своем льду ЦСКА. Встреча состоится 6 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Хоккей
Сергей Толчинский
Валентин Зыков
Василий Глотов
Михаил Воробьев
Александр Шаров
СКА
Салават Юлаев
ХК Авангард