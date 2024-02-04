«Северсталь» нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь» . Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Хозяева же потерпели пятое поражение кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Торпедо» Владиславом Фирстовым уже на шестой минуте встречи. Спустя несколько минут гости сравняли усилиями Данила Аймурзина. На экваторе встречи хозяева вновь вышли вперёд – отличился Егор Виноградов. В третьем периоде хоккеисты «Северстали» восстановили паритет благодаря голу Егора Степанова, а уже на последних секундах основного времени подопечные Андрея Козырева вырвали победу в матче с заброшенной шайбой Романа Абросимова.