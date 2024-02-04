Минское «Динамо» всухую крупно обыграло «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась крупной победой хозяев – 4:0.

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В составе минчан дубль оформил 26-летний канадский нападающий Ник Меркли, также по шайбе на свой счёт записали Даниил Сотишвили и Вадим Мороз.

22-летний белорусский вратарь «Динамо» Алексей Колосов отразил все 20 бросков по воротам, проведя четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.