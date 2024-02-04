"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги
Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 796 зрителей.
В составе гостей шайбы забросили Данил Романцев (6-я минута), Сергей Широков (12), Стефан Да Коста (21) и Алексей Бывальцев (35). Да Коста реализовал победный буллит. У ЦСКА отличились Антон Слепышев (8, 46), Тахир Мингачев (14) и Павел Карнаухов (55).
Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, "Автомобилист" одержал победу со счетом 3:2.
"Автомобилист" благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 73 очка в 61 матче. ЦСКА идет седьмым на Западе с 66 очками после 59 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 6 февраля в гостях сыграет с московским "Динамо", ЦСКА в этот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".