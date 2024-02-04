"Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, "Автомобилист" одержал победу со счетом 3:2.

"Автомобилист" благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 73 очка в 61 матче. ЦСКА идет седьмым на Западе с 66 очками после 59 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 6 февраля в гостях сыграет с московским "Динамо", ЦСКА в этот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".