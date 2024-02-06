«Авангард» забросил девять шайб в ворота СКА

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА . Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Хет-триком в матче отметился лучший снайпер КХЛ Рид Буше. Теперь на счету американского форварда «Авангарда» 42 заброшенных шайбы в текущем сезоне. Ещё один дубль оформил форвард омичей Иван Игумнов. Три передачи отдал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Гол и две результативные передачи записал на свой счёт форвард СКА Марат Хайруллин. Отметим, что СКА дважды менял своих вратарей по ходу матча. Стартовый вратарь Никита Серебряков вновь вышел на площадку после травмы Павла Мойсевича.