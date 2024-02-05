"Нефтехимик" обыграл в гостях "Ладу"

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Ладу», Джозефс установил рекорд тольяттинского клуба в КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ оказался сильнее тольяттинской «Лады» (4:2).
В концовке первого периода у «Нефтехимика» отличились Жан Себастьен Ди и Дмитрий Соколов, затем вскоре после перерыва гости забили еще дважды – авторами шайб стали Григорий Селезнев и Александр Дергачев.
В третьем периоде за «Ладу» забросил Трой Джозефс. Для канадского форварда гол стал 20 м в сезоне, он побил клубный снайперский рекорд Никиты Филатова (19) за сезон в КХЛ, установленный в чемпионате 2016/17.
Окончательный результат менее чем за две минуты до финальной сирены установил Павел Куликов.
«Нефтехимик» набрал 61 очко и идет на восьмом месте в Восточной конференции, «Лада» (71) потерпела третье поражение подряд и располагается строчкой выше.
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КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
Голы: Джозефс, 49:37. Куликов, 58:12. — Ди, 14:22. Соколов, 19:22 (бол.). Селезнев, 20:46. Дергачёв, 22:26.