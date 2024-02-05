"Нефтехимик" обыграл в гостях "Ладу"

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ оказался сильнее тольяттинской «Лады» (4:2).

© © КХЛ / Салимова Эльвира

В концовке первого периода у «Нефтехимика» отличились Жан Себастьен Ди и Дмитрий Соколов, затем вскоре после перерыва гости забили еще дважды – авторами шайб стали Григорий Селезнев и Александр Дергачев.

В третьем периоде за «Ладу» забросил Трой Джозефс. Для канадского форварда гол стал 20 м в сезоне, он побил клубный снайперский рекорд Никиты Филатова (19) за сезон в КХЛ, установленный в чемпионате 2016/17.

Окончательный результат менее чем за две минуты до финальной сирены установил Павел Куликов.

«Нефтехимик» набрал 61 очко и идет на восьмом месте в Восточной конференции, «Лада» (71) потерпела третье поражение подряд и располагается строчкой выше.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)