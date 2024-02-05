«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса»

Американский защитник казанцев Митчелл Миллер открыл счет в этой встрече, но затем гости вышли вперед благодаря точным броскам Энди Андреоффа, Геогрия Белоусова, Алексея Яковлева и Артема Михеева , забившего в пустые ворота за три минуты до финальной сирены.

«Сибирь» выиграла второй матч подряд и с 57 очками занимает 10 е место в Восточной конференции, продолжая борьбу с «Нефтехимиком» (61) и «Амуром» (58) за путевку в плей офф. «Ак Барс», до этого выигравший три встречи кряду, имеет в активе 72 очка и идет 5 м на Востоке.