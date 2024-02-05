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«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса»

Хоккеисты новосибирской «Сибири» переиграли «Ак Барс» в Казани (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса»
© © КХЛ / Тухбатов Ильнар

Американский защитник казанцев Митчелл Миллер открыл счет в этой встрече, но затем гости вышли вперед благодаря точным броскам Энди Андреоффа, Геогрия Белоусова, Алексея Яковлева и Артема Михеева, забившего в пустые ворота за три минуты до финальной сирены.

«Сибирь» выиграла второй матч подряд и с 57 очками занимает 10 е место в Восточной конференции, продолжая борьбу с «Нефтехимиком» (61) и «Амуром» (58) за путевку в плей офф. «Ак Барс», до этого выигравший три встречи кряду, имеет в активе 72 очка и идет 5 м на Востоке.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Миллер, 15:22. — Андреофф, 19:39 (бол.). Белоусов, 39:35 (бол.). Яковлев, 51:31. Михеев, 56:52.

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