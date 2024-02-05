«Вегас» вызвал из АХЛ российского защитника Даниила Мироманова

«Вегас Голден Найтс» вызвал из фарм-клуба АХЛ 26-летнего российского защитника Даниила Мироманова. Об этом информирует пресс-служба «рыцарей» в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

© пресс-служба клуба "Вегас Голден Найтс"

В нынешнем сезоне АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Мироманов провёл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при показателе полезности «-2». В прошлом сезоне НХЛ на его счету 14 матчей и шесть (2+4) очков при коэффициенте полезности «-6».

Двухлетний контракт Мироманова с «Вегасом» на $ 762 тыс. в год истекает по окончании нынешнего сезона.