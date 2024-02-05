В Канаде предъявили обвинения в групповом изнасиловании хоккеистам НХЛ

Пресс-служба НХЛ сообщает, что в Канаде предъявили обвинения в групповом изнасиловании хоккеистам национальной молодежной сборной. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на заявление НХЛ в социальных сетях.

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Отмечается, что в отношении нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Майкла Маклауда выдвинули обвинения по второму пункту статьи о сексуальном насилии. При этом Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») будут проходить по первой части обвинения, которая является самым строгим вариантом обвинения — спортсменам грозит до 25 лет лишения свободы.

Фигуранты дела выступали в канадской молодежной сборной в 2018 году. Согласно материалам следствия, спортсмены могли совершить групповое изнасилование сразу после участия в чемпионате.

Ранее бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес предстал перед судом по делу об изнасиловании.