Овечкин рассказал, как на него повлиял отпуск в середине сезона НХЛ

"Я думаю, что парни прекрасно провели время со своими семьями, не думая о хоккее, о системе и тому подобном. Это была отличная неделя, и прямо сейчас мы видим, что все свежи, счастливы вернуться, а завтра будет отличный день для игры в хоккей", - заявил Овечкин.