Овечкин рассказал, как на него повлиял отпуск в середине сезона НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил о благоприятном влиянии отпуска в середине сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт НХЛ.
"Я думаю, что парни прекрасно провели время со своими семьями, не думая о хоккее, о системе и тому подобном. Это была отличная неделя, и прямо сейчас мы видим, что все свежи, счастливы вернуться, а завтра будет отличный день для игры в хоккей", - заявил Овечкин.
Хоккеист вместе с семьей отдыхал в Дубае во время перерыва в регулярном чемпионате на Матч звезд.
7 февраля "Вашингтон" проведет домашний матч против "Монреаль Канадиенс". Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.
В ночь на 28 января "Вашингтон" сыграл с "Даллас Старз", а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей "Кэпиталз" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф. 7 февраля "Вашингтон" встретится с "Монреалем".
Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.