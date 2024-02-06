Гол Артемия Панарина помог обыграть «Колорадо»

Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ)

© GETTY IMAGES

В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и канадский нападающий Алекси Лафреньер.

За «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон.

После 50 матчей «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции с 65 очками. «Колорадо» расположилось на второй строчке в Западной конференции, набрав 68 очков в 50 играх.