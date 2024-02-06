Болельщик умер после матча КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» в Казани

После матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сибирью» скончался болельщик, сообщает «Татар информ» со ссылкой на пресс службу Минздрава Республики Татарстан.

После хоккейного матча, который прошел в понедельник на «Татнефть Арене», умер пожилой болельщик. Мужчине вызвали бригаду скорой помощи, однако он скончался до прибытия медиков. Человеку стало плохо на парковке спортивного комплекса. По предварительным данным, произошла «внезапная сердечная смерть».