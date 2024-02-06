Совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по заявлению «Сибири»
Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенесла заседание по заявлению «Сибири», сообщает сайт КХЛ.
В середине января КХЛ аннулировала результаты четырех матчей «Сибири», присудив новосибирскому клубу технические поражения. Решение лиги вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров. В двух встречах с «Барысом», а также в играх с «Авангардом» и «Автомобилистом» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и Федор Гордеев, у которого было американское спортивное гражданство, но позже ФХР сменила его на российское.
— В результате заседания совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ приняла решение объявить перерыв в связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельства у сторон. Заседание продолжится 9 февраля, — говорится в заявлении КХЛ.