Совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по заявлению «Сибири»

В середине января КХЛ аннулировала результаты четырех матчей «Сибири», присудив новосибирскому клубу технические поражения. Решение лиги вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров. В двух встречах с «Барысом», а также в играх с «Авангардом» и «Автомобилистом» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и Федор Гордеев, у которого было американское спортивное гражданство, но позже ФХР сменила его на российское.