Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» от «Монреаля» плохой реализацией
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В этой встрече Овечкин забил 832-й гол в карьере. Отставание от Гретцки – 62 шайбы.
«Может быть, недельная пауза повлияла, но вы видели, как мы сыграли во втором периоде. У нас было множество шансов. Если мы будет играть так, как во втором периоде, нас ждет успех. Это своего рода сигнал тревоги для всех нас. Мы держим шайбу в зоне, защищаемся, принимаем умные решения, мы играем в зоне соперника большую часть времени, но просто не забиваем», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» проиграл пять подряд матчей. В последний раз команда победила 19 января в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2).
После 48 матчей «Вашингтон» с 51 очком идет на седьмом, предпоследнем, месте в Столичном дивизионе НХЛ. Отставание от «Лос-Анджелес Кингз», идущего в зоне плей-офф, – пять очков.
Следующий матч «Кэпиталз» проведут против «Флориды Пантерз». Игра пройдет 9 февраля и начнется в 3:00 по московскому времени.