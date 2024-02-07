Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» от «Монреаля»

«Может быть, недельная пауза повлияла, но вы видели, как мы сыграли во втором периоде. У нас было множество шансов. Если мы будет играть так, как во втором периоде, нас ждет успех. Это своего рода сигнал тревоги для всех нас. Мы держим шайбу в зоне, защищаемся, принимаем умные решения, мы играем в зоне соперника большую часть времени, но просто не забиваем», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.