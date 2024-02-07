«Вегас» прервал 16‑матчевую победную серию «Эдмонтона» в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Николя Руа, Чендлер Стивенсон и Вильям Карлссон. У проигравших отличился Коннор Макдэвид.

В этой игре прервалась 16 матчевая победная серия «Эдмонтона», который с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (66 очков) располагается на четвертой строчке.

В других матчах дня «Филадельфия» на выезде победила «Флориду» — 2:1, «Питтсбург» на своем льду нанес поражение «Виннипегу» — 3:0, «Баффало» дома уступил «Далласу» — 1:2.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Руа, 18:06. Стивенсон, 41:24. Карлссон, 59:27. — Макдэвид, 4:35 (мен.).

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Верхеге, 9:22 (бол.). — Конекны, 33:33. Кейтс, 42:36.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Летанг, 7:16. Картер, 27:33 (бол.). Раст, 29:03 (бол.).

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)