Нападающий московского «Динамо» внесен в список травмированных

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых. Ориентировочный срок восстановления — конец февраля.

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Напомним, легионер пропустил матч с «Автомобилистом» (5:3) после того, как стал автором самого быстрого хет-трика в истории московского «Динамо» в матче с «Локомотивом» (3:4 Б).

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл 57 встреч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+6» и 28 минутами штрафа.