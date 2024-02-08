Вернувшегося на лед Сергачева в первой же игре унесли на носилках

Российский защитник «Тампы Бэй» Михаил Сергачев вернулся на лед после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Йорк Рейнджерс» и сразу получил новое повреждение.

«Тампа» играет в «Мэдисон Сквер Гарден». Во втором периоде Сергачев попытался провести силовой прием против Алексиса Лафренье у борта, но неудачно упал, подвернув левую ногу. Сергачев не смог самостоятельно покинуть площадку, для этого потребовались носилки. Россиянина увозили на носилках со льда в слезах, рядом с ним находился российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Хоккеисты «Рейнджерс» проводили Сергачева аплодисментами.