Кучеров после матча с "Рейнджерс" возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 8 февраля по московскому времени "Тампа" уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3.
В третьем периоде Кучеров сделал 54 ю голевую передачу в сезоне. Для 30-летнего россиянина это результативное очко стало 86-м (32+54) в 50 играх сезона. Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У главного конкурента - канадского нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона - 85 (32+53) баллов.
В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку ("Бостон Брюинз", 113 очков), Леону Драйзайтлю ("Эдмонтон Ойлерз", 129 очков) и Коннору Макдэвиду ("Эдмонтон Ойлерз", 153 очка). "Рейнджерс" набрали 67 очков и теперь занимают второе место в Восточной конференции. "Тампа" идет на шестой строчке с 59 баллами.