Кучеров после матча с "Рейнджерс" возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 8 февраля по московскому времени "Тампа" уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3.

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В третьем периоде Кучеров сделал 54 ю голевую передачу в сезоне. Для 30-летнего россиянина это результативное очко стало 86-м (32+54) в 50 играх сезона. Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У главного конкурента - канадского нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона - 85 (32+53) баллов.