В клубе НХЛ заявили, что молятся за здоровье российского хоккеиста

«Это невероятно тяжело. Я видел подобное с другими парнями в прошлом, но видеть его боль в первой игре после длительного отсутствия — это трудно. Мы сочувствуем ему и просто молимся за него, но очевидно, что тут нет ничего хорошего», — сказал Хедман.