КХЛ не накажет Холодилина за силовой прием против Толчинского

КХЛ вынесло решение по наказанию для форварда «Авангарда» Никиты Холодилина за силовой прием против нападающего СКА Сергея Толчинского . - Спорт день за днем

Встреча прошла во вторник в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 9:5. В конце второго периода Холодилин применил силовой прием против Толчинского. Форвард СКА покинул лед с помощью партнеров и не сумел продолжить игру. Главные судьи матча Виктор Гашилов и Сергей Юдаков дали по две минуты штрафа Холодилину и Алексу Гальченюку за последующую драку. - Матч ТВ