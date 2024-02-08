КХЛ не накажет Холодилина за силовой прием против Толчинского

КХЛ вынесло решение по наказанию для форварда «Авангарда» Никиты Холодилина за силовой прием против нападающего СКА Сергея Толчинского. - Спорт день за днем
«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги. - Sports.ru
Встреча прошла во вторник в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 9:5. В конце второго периода Холодилин применил силовой прием против Толчинского. Форвард СКА покинул лед с помощью партнеров и не сумел продолжить игру. Главные судьи матча Виктор Гашилов и Сергей Юдаков дали по две минуты штрафа Холодилину и Алексу Гальченюку за последующую драку. - Матч ТВ