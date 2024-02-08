«Спартак» в гостях обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Московский «Спартак» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Московский клуб в четверг на выезде одержал победу со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).
В составе победителей голами отметились Ансель Галимов (2 я минута), Шейн Принс (6), Дмитрий Вишневский (11), Александр Беляев (34) и Максим Цыплаков (55). У «Авангарда» дубль на счету Рида Буше (39, 41), еще один гол забил Райан Спунер (49).
Цыплаков забросил 30 ю шайбу в нынешнем сезоне и стал вторым игроком «Спартака» в регулярном чемпионате сезона 2023/24, забросившим 30+ шайб. Первым этот рубеж покорил Николай Голдобин.
Это третий случай в истории лиги, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за один регулярный чемпионат. Первыми стали игроки «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне 2008/09, затем игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне 2016/17.
«Спартак» набрал 80 очков и занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» (84) идет вторым на Востоке.