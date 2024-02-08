«Спартак» в гостях обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Цыплаков забросил 30 ю шайбу в нынешнем сезоне и стал вторым игроком «Спартака» в регулярном чемпионате сезона 2023/24, забросившим 30+ шайб. Первым этот рубеж покорил Николай Голдобин .

Это третий случай в истории лиги, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за один регулярный чемпионат. Первыми стали игроки «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне 2008/09, затем игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне 2016/17.