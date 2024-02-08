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«Спартак» в гостях обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Московский «Спартак» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Спартак» в гостях обыграл «Авангард» в матче КХЛ
© КХЛ

Московский клуб в четверг на выезде одержал победу со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

В составе победителей голами отметились Ансель Галимов (2 я минута), Шейн Принс (6), Дмитрий Вишневский (11), Александр Беляев (34) и Максим Цыплаков (55). У «Авангарда» дубль на счету Рида Буше (39, 41), еще один гол забил Райан Спунер (49).

Цыплаков забросил 30 ю шайбу в нынешнем сезоне и стал вторым игроком «Спартака» в регулярном чемпионате сезона 2023/24, забросившим 30+ шайб. Первым этот рубеж покорил Николай Голдобин.

Это третий случай в истории лиги, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за один регулярный чемпионат. Первыми стали игроки «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне 2008/09, затем игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне 2016/17.

«Спартак» набрал 80 очков и занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» (84) идет вторым на Востоке.

Хоккей
Максим Цыплаков
Райан Спунер
Николай Голдобин
Данис Зарипов
Ансель Галимов
Дмитрий Вишневский
Алексей Морозов
Александр Беляев
Илья Ковальчук
Евгений Дадонов
СКА
Фонбет
ХК Авангард
Спартак