Дубль Уилсона принес «Витязю» победу над «Северсталью» в овертайме

В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На девятой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина открыл счёт в матче.

В начале третьего игрового отрезка Скотт Уилсон с передачи Дерека Барака восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Скотта Уилсона, который оформил дубль во встрече.

«Витязь» прервал свою пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Витязь» примет дома ЦСКА 11 февраля. «Северсталь» в Череповце сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 февраля.