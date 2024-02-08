«Ак Барс» обыграл «Трактор» в домашнем матче КХЛ

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Команда из Казани в четверг на своем льду одолела соперника со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе «Ак Барса» голами отметились Семен Кошелев (33 я минута) и Артем Лукоянов (48), за «Трактор» забил Максим Шабанов (46).

«Ак Барс» набрал 74 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Трактор» (72) потерпел третье поражение подряд и располагается на шестом месте на Востоке.

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«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)