«Локомотив» проиграл «Адмиралу» (1:2). СКА единолично возглавляет таблицу Запада при равенстве матчей
«Локомотив» – второй в таблице Запада после поражения от «Адмирала».
Команда тренера Игоря Никитина уступила со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Дальневосточники завершили победную серию «Локомотива», которая составила четыре игры.
Голкипер «Адмирала» Василий Демченко отразил 41 из 42 бросков.
Таким образом, при равенстве матчей СКА находится на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 85 баллов в 61 игре.
«Локомотив» располагается на второй строчке в конференции, имея в активе 84 очка в 61 матче.
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«Локомотив» проиграл «Адмиралу» (1:2). СКА единолично возглавляет таблицу Запада при равенстве матчей