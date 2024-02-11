Кучеров оторвался от Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Таким образом, теперь на счету Кучерова 89 очков (33+56) в нынешнем сезоне регулярки. Он по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров лиги и оторвался от своего ближайшего преследователя Натана Маккиннона из «Колорадо», у которого 85 очков (32+53) на четыре балла.