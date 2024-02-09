Знарок в следующем сезоне может возглавить московское «Динамо»

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок может стать главным тренером московского «Динамо», сообщает «РГ».

© КХЛ

По информации издания, олимпийский чемпион 2018 года входит в сферу интересов московского клуба. Отмечается, что в конце нынешнего сезона в «Динамо» могут произойти кадровые изменения как в менеджменте, так и тренерском штабе.

Знарок возглавлял московский клуб с 2010 по 2014 год, в сезонах 2011/12 и 2012/13 «Динамо» выигрывало Кубок Гагарина, а сам специалист дважды был признан лучшим тренером года в КХЛ.