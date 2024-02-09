Травма Сергачева может подтолкнуть «Тампу» к серьезным действиям на рынке

«Травма Сергачёва вполне может подтолкнуть генменеджера «Тампы» к серьёзным действиям до завершения окна переходов игроков. Учитывая, что Михаил сейчас, вероятно, выбыл на большую часть, если не на весь оставшийся период регулярного чемпионата, БрисБуа может и, скорее всего, воспользуется контрактом Сергачёва в $ 8,5 млн, чтобы найти ему достойную замену. Будет ли это кто-то вроде Криса Танева из «Калгари Флэймз» или Эрика Джонсона из «Баффало Сэйбрз», ещё предстоит определить, но «Тампа»" создана для настоящего, а не для будущего, и они не могут позволить себе сидеть сложа руки и ничего не делать на торговом фронте до конца этого сезона.



Эта ситуация выбила «Тампу» из колеи, но БрисБуа один из самых смелых менеджеров НХЛ, и у него есть мотивация действовать немедленно, поскольку «молнии» сражаются за то, чтобы остаться в гонке плей-офф Восточной конференции. Проблемой для клуба станут активы, которыми им придётся пожертвовать, чтобы заполучить высокоэффективного защитника. На данный момент у «Тампы» есть только один выбор в первом раунде драфта в 2026 году и два выбора во втором раунде на следующих трёх драфтах.



Слишком долгое ожидание может стоить «молниям» места в плей-офф, и это станет полной катастрофой для этой команды», — считает Прото.