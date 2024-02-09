В Швеции и Финляндии по-прежнему против возвращения России

Правление Международной федерации хоккея 12-13 февраля проведёт двухдневное заседание в Цюрихе. Один из наиболее значимых вопросов повестки дня касается возможного участия сборных России и Беларуси в международных соревнованиях в сезоне-2024/2025, а также выступления на Олимпиаде-2026.