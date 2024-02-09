Генменеджер США оценил потенциал состава сборной на ОИ-2026

Генменеджер США про ОИ-2026: «Не понимаю, почему мы не должны думать о золоте. У нас есть центры, защитники, крайние форварды, парни со 100 очками, ролевики. Есть из чего выбрать»
Билл Герин оценил потенциал состава сборной США на Олимпиаде-2026.
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«Я не понимаю, почему мы не должны думать о золотых медалях. Думаю, что у нас достаточно глубокий пул хоккеистов.
У нас есть высококлассные таланты, и есть такие высококлассные таланты, которых мы никогда раньше не видели. И это не просто три или четыре игрока.
У нас есть мастеровитые центральные нападающие. Есть защитники оборонительного плана. Есть быстрые крайние форварды. Есть парни, которые набирают по 100 очков. Есть хорошие ролевые игроки.
Поэтому есть из чего выбрать», – сказал генеральный менеджер сборной США Билл Герин.
Генменеджер США про ОИ-2026: «Не понимаю, почему мы не должны думать о золоте. У нас есть центры, защитники, крайние форварды, парни со 100 очками, ролевики. Есть из чего выбрать»
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