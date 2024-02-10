Названа дата прощания с главой федерации карате Санкт‑Петербурга Коневым

Прощание с главой федерации карате Санкт‑Петербурга Коневым состоится 11 февраля
Прощание с президентом федерации карате Санкт Петербурга Виталием Коневым состоится в воскресенье, 11 февраля, сообщает стрелковый клуб «Невский» в соцсетях.
Конев скоропостижно скончался в среду, 7 февраля. По информации Telegram канала Mash, он был убит выстрелом в голову на территории полигона «Невский» в поселке Песочный, где работал инструктором по практической стрельбе. В пятницу стало известно, что по факту гибели Конева возбуждено уголовное дело.
— Завтра, 11 февраля, прощаемся с безвременно ушедшим Виталием Николаевичем Коневым. Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2. Церемония прощания на Аллее героев на Кладбище памяти жертв девятого января начнется ориентировочно в 15 часов. Затем состоится поминальная трапеза, — говорится в сообщении.
Конев возглавлял федерацию карате Санкт Петербурга с 2013 года.