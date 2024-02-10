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Прощание с главой федерации карате Санкт‑Петербурга Коневым состоится 11 февраля

Прощание с президентом федерации карате Санкт Петербурга Виталием Коневым состоится в воскресенье, 11 февраля, сообщает стрелковый клуб «Невский» в соцсетях.

Названа дата прощания с главой федерации карате Санкт‑Петербурга Коневым
© Матч ТВ

Конев скоропостижно скончался в среду, 7 февраля. По информации Telegram канала Mash, он был убит выстрелом в голову на территории полигона «Невский» в поселке Песочный, где работал инструктором по практической стрельбе. В пятницу стало известно, что по факту гибели Конева возбуждено уголовное дело.

— Завтра, 11 февраля, прощаемся с безвременно ушедшим Виталием Николаевичем Коневым. Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2. Церемония прощания на Аллее героев на Кладбище памяти жертв девятого января начнется ориентировочно в 15 часов. Затем состоится поминальная трапеза, — говорится в сообщении.

Конев возглавлял федерацию карате Санкт Петербурга с 2013 года.

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Виталий Конев