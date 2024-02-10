Названа дата прощания с главой федерации карате Санкт‑Петербурга Коневым

Конев скоропостижно скончался в среду, 7 февраля. По информации Telegram канала Mash, он был убит выстрелом в голову на территории полигона «Невский» в поселке Песочный, где работал инструктором по практической стрельбе. В пятницу стало известно, что по факту гибели Конева возбуждено уголовное дело.