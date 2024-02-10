«Спартак» уверенно победил на выезде «Барыс», нанеся хозяевам 10-е поражение кряду

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них третьей кряду. Хозяева же потерпели 10-е поражение подряд.