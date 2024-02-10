«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и не дал казанцам досрочно выйти в плей‑офф

Казанцы открыли счет в середине первого периода после точного броска Артема Галимова , однако во второй двадцатиминутке Александр Хмелевский и Даниил Огирчук вывели «Салават» вперед.

«Ак Барс» с 74 очками располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, в случае сегодняшней победы команда Зинэтулы Билялетдинова досрочно гарантировала бы себе путевку в плей офф.