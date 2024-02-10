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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и не дал казанцам досрочно выйти в плей‑офф

Уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (2:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и не дал казанцам досрочно выйти в плей‑офф
© РИА Новости

Казанцы открыли счет в середине первого периода после точного броска Артема Галимова, однако во второй двадцатиминутке Александр Хмелевский и Даниил Огирчук вывели «Салават» вперед.

«Ак Барс» с 74 очками располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, в случае сегодняшней победы команда Зинэтулы Билялетдинова досрочно гарантировала бы себе путевку в плей офф.

«Салават Юлаев» набрал 83 очка и идет третьим в таблице Востока.

Прямые трансляции Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Хмелевский, 28:12 (бол.). Огирчук, 36:30 (бол.). — Галимов, 8:19.

Хоккей
Артем Галимов
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