«Локомотив» проиграл второй матч КХЛ подряд, уступив «Северстали»

Ярославский «Локомотив» проиграл «Северстали» (2:3 Б) в серии буллитов в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Коркка Александр

Железнодорожники дважды оказывались в роли догоняющих после шайб Никиты Рожкова и Михаила Ильина, но оба раза отыгрались: авторами точных бросков стали два игрока «Локомотива», задрафтованные «Аризоной» — Даниил Бут и Дмитрий Симашев.

Победу «Северстали» в серии штрафных бросков принес точный буллит в исполнении Александра Скоренова.

Набрав 85 очков, «Локомотив» остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, лидирует СКА (85 очков, матч в запасе). Для ярославцев поражение стало вторым подряд, ранее команда Игоря Никитина уступила также «Адмиралу» (1:2).

«Северсталь» с 72 очками — на 6 м месте Запада.

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«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Рожков, 15:40. Ильин, 38:37. — Симашев, 29:30. Бут, 39:43.