"Вашингтон" проиграл "Ванкуверу" в НХЛ, Овечкин оформил гол

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне. В основное время команды не смогли выявить победителей, три периода завершились со счетом 2:2.

Победу "Кэнакс" за пять секунд до конца овертайма принес Джей Ти Миллер . За "Ванкувер" шайбы также забросили Конор Гарланд и Нильс Хёгландер. В составе "столичных" голами отметились Ник Дауд и российский нападающий, капитан команды Александр Овечкин . Накануне в матче с "Бостон Брюинз" (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, он продлил свою голевую серию уже до пяти матчей. Личный рекорд Овечкина в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи. Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда "столичных" 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.