Овечкин забросил 834-ю шайбу в НХЛ и уступает рекорду Гретцки 60 голов

"Вашингтон" одержал победу над "Бостоном" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (22-я минута), Дилан Строум (44) и российский нападающий Александр Овечкин (60). Капитан "Вашингтона" также записал на свой счет результативную передачу в эпизоде со вторым голом. В текущем сезоне он провел 47 матчей, в которых забросил 12 шайб и отметился 23 голевыми пасами. Форвард продлил свою серию с заброшенными шайбами до четырех матчей.

Овечкин располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забив 834 гола. Он уступает только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" прервал свою серию из шести поражений, в предыдущий раз команда побеждала 19 января в домашней игре с "Сент-Луисом" (5:2). В турнирной таблице Столичного дивизиона "Вашингтон" занимает предпоследнее, седьмое место, набрав 53 очка в 50 матчах. "Бостон" с 73 очками после 52 игр возглавляет таблицу Атлантического дивизиона. В следующем матче "Вашингтон" вечером 11 февраля по московскому времени примет "Ванкувер", "Бостон" в ночь на 14 февраля на своем льду встретится с "Тампой".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома проиграл "Калгари" со счетом 2:5. Этот матч стал 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ для российского голкипера команды из Нью-Йорка Семена Варламова. Он стал четвертым российским вратарем, сумевшим добраться до данной отметки, ранее это достижение покорилось Николаю Хабибулину (799), Евгению Набокову (697) и Сергею Бобровскому (679).