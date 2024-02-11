СКА устроил разгром «Сочи» в первом домашнем матче на «СКА Арене»

В первом домашнем матче в истории СКА на новой «СКА Арене» подопечные Романа Ротенберга принимали «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении клуба из Санкт-Петербурга – 8:1.

В прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» подопечные Ротенберга установили рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.

Отметим, что церемонию открытия «СКА Арены» посетили ряд известных и влиятельных людей, которые выступили с речью перед игрой. Перед стартом встречи на льду выступила и олимпийская чемпионка в фигурном катании – Алина Загитова под живое исполнение солистки группы A’Studio Кэти Топурии.