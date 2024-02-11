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Вратарь российского клуба пропустил курьезную шайбу в начале матча

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков пропустил курьезную шайбу на первых минутах матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Об этом пишет РИА «Новости».

На кадрах видео нападающий «Сибири» Михаил Назаров бросает шайбу в сторону ворот омичей от своей синей линии. Она рикошетирует, взлетает в воздух, падает перед вратарем, а затем отскакивает в пустой угол ворот.

По данным агентства, ранее в игре со «Спартаком» Проскуряков пропустил в начале матча сразу три шайбы.

Пресс-служба «Авангарда» уже прокомментировала ситуацию: «Будем считать, что участвуем в конкурсе на самый весёлый пропущенный гол».

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