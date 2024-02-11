Вратарь российского клуба пропустил курьезную шайбу в начале матча
Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков пропустил курьезную шайбу на первых минутах матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Об этом пишет РИА «Новости».
На кадрах видео нападающий «Сибири» Михаил Назаров бросает шайбу в сторону ворот омичей от своей синей линии. Она рикошетирует, взлетает в воздух, падает перед вратарем, а затем отскакивает в пустой угол ворот.
По данным агентства, ранее в игре со «Спартаком» Проскуряков пропустил в начале матча сразу три шайбы.
Пресс-служба «Авангарда» уже прокомментировала ситуацию: «Будем считать, что участвуем в конкурсе на самый весёлый пропущенный гол».
Рамблер: главные новости