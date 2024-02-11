В Белоруссии раскритиковали поведение российских хоккеистов

В Белоруссии раскритиковали поведение хоккеистов юниорской сборной России
Поведение хоккеистов юниорской сборной РФ после заключительного матча Кубка будущего против молодежной команды Белоруссии является недопустимым, подчеркнул белорусский сенатор Дмитрий Басков. Об этом пишет РИА «Новости».
В Минске прошла торжественная церемония награждения победителей Кубка. В ходе мероприятия капитан россиян Егор Сурин оставил на льду приз за второе место.
Вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров аналогично поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.
«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо», — заметил Басков.
Сенатор добавил, что оно также противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между народами России и Белоруссии.
По его мнению, какие-то ошибки можно списать на неопытность, горячую кровь, но все же юным хоккеистам следует учиться достойно проигрывать и извлекать из поражений правильные уроки.
Тренерам команды необходимо, в свою очередь, понять, что подопечным нужно прививать правильные жизненные ценности и ориентиры, констатировал Басков.