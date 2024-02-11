СКА впервые сыграл на новом домашнем стадионе в КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:1.

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Отметим, что это первая домашняя игра СКА на своём новом домашнем стадионе – «СКА Арене». Ранее на этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд).