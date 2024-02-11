Овечкин продлил голевую серию до 5 матчей, поразив ворота «Ванкувера»
В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.
В середине второй двадцатиминутки 38-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд в счёте – 2:1.
Отметим, что накануне в игре с «Бостон Брюинз» (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, Александр продлил свою голевую серию уже до пяти матчей.
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