Овечкин продлил голевую серию до 5 матчей

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

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В середине второй двадцатиминутки 38-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд в счёте – 2:1.