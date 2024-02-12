Тренер Назаров жестко ответил шведам и финнам

«Шведы и финны выступают против возвращения сборной России на международную арену, а также допуска нашей сборной на чемпионат мира 2025 года и Олимпийские игры 2026 года. Знаете, в глупости и непорядочности этих стран давно не приходится сомневаться. У меня они вызывают ассоциацию с дедушкой, занимающимся скандинавской ходьбой и выскочившим на оживлённую трассу в попытке остановить набравший ход гружёный российский КАМАЗ.



Россия уже доказала, что все попытки её изолировать с треском проваливаются. Посмотрите, наш президент Владимир Владимирович Путин бесспорно является самым популярным и обсуждаемым человеком в мире, его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону набрало миллиард просмотров на всех языках. Российская экономика – сильнейшая в Европе. Это неоспоримый факт, его тоже приводил в пример наш лидер. О чём это говорит? Никакие санкции нас не сломили. В спорте мы тоже на ведущей роли: накануне в Санкт-Петербурге все любовались самым большим и лучшим в мире хоккейным дворцом. На нём впервые состоялся матч КХЛ, и сразу же собрался аншлаг: более 20 тысяч зрителей. Так что пусть все ненавистники и злопыхатели кусают локти и нервничают», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.