Дисциплинарная палата КХЛ-ФХР огласила решение по делу о снятии очков с «Сибири»

В понедельник, 12 февраля, завершилось рассмотрение Совместной дисциплинарной палатой КХЛ-ФХР заявления хоккейного клуба «Сибирь» об отмене решения Лиги о присуждении технических поражений за превышения лимита на легионеров в матчах регулярного чемпионата сезона 2023/2024.

В январе ХК «Сибирь» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Четвертым легионером был защитник Фёдор Гордеев, который на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России. Позже Федерация хоккея России присвоила Гордееву российское спортивное гражданство.