«Сибирь» расторгла контракт с защитником Гордеевым по инициативе игрока

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте объявила о том, что «Сибирь» расторгла контракт с 25-летним российским защитником Фёдором Гордеевым. Отмечается, что расторжение контракта произошло по инициативе хоккеиста.

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В нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Для уроженца Омска это был дебютный сезон в КХЛ. Хоккеист имеет два гражданства — российское и канадское. Он длительное время выступал в Северной Америке, успев поиграть в ряде лиг: GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL.