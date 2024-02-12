Российские хоккеисты объяснили демарш в Минске

«Мы, игроки юниорской сборной России U18, ценим возможность играть на международном уровне против сборных Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также те условия, которые Федерация хоккея Беларуси каждый раз создает для нашей команды в Минске. Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Беларуси на турнире «Кубок Будущего» могли быть расценены как неуважительные. Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений (которые мы посчитали неоднозначными), в том числе в овертайме — самом напряженном моменте встречи. Мы с большим уважением относимся к сопернику, к принимающей организации, поэтому до конца приняли участие в церемонии и пожали руки хоккеистам сборной Белоруссии. Мы уверены, что впереди у наших сборных немало ярких и запоминающихся матчей, которые помогут развитию нашего вида спорта в обеих странах», — сказано в заявлении хоккеистов.