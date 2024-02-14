Агент отреагировал на слухи о возможном обмене четырех россиян в дедлайн НХЛ

«The Athletic считает, что четверо россиян могут сменить команды в дедлайн НХЛ? Первое: всё зависит от условий контракта. Есть ли там пункт на возможность обмена игрока. И второе: желание хоккеиста. Если такой пункт на запрет обмена введён.



Очень сложно рассуждать на эту тему, не находясь внутри этих процессов. Но очень много нюансов, которые влияют на переход игрока из одной команды в другую. Так сложилось, что во время работы с игроками были такие варианты, при которых игрок должен был совершенно точно переходить из одной команды в другую – и даже уже было объявление в транзакциях, что такой обмен состоялся. Но в итоге ничего не происходило. Это то, что предположения порой не становятся фактами. И я со своей стороны даже не хотел бы предполагать возможное происходящее до совершения тех или иных обменов», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.