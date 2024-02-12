Калинская не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в первом круге.
В стартовом матче Калинская потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.
В следующем раунде Плишкова сыграет против россиянки Анастасии Потаповой.
WTA 1000. QATAR TOTAL ENERGIES OPEN 2024. ДОХА (КАТАР). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 3,2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
1 Й КРУГ
Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия) — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4