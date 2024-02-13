Международная федерация хоккея продлила отстранение России

IIHF озвучила решение о допуске сборной РФ по хоккею к международным турнирам
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил не допускать сборные России и Белоруссии до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.
В федерации заявили, что совет рассмотрел риски, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд двух стран в соревнования IIHF. Эксперты сочли, что возвращение сборных России и Белоруссии на турниры «пока небезопасно».
Отмечается, что решение распространяется на финальный раунд квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Он состоится в конце лета 2024 года.
«IIHF продолжит следить за ситуацией. Новое обсуждение включения России и Белоруссии в турниры в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года на заседании совета IIHF», — добавили в федерации.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. IIHF последовал совету МОК и отказал сборным двух стран в участии в чемпионатах мира 2022, 2023 и 2024 годов.