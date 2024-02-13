Международная федерация хоккея продлила отстранение России

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил не допускать сборные России и Белоруссии до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.

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В федерации заявили, что совет рассмотрел риски, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд двух стран в соревнования IIHF. Эксперты сочли, что возвращение сборных России и Белоруссии на турниры «пока небезопасно».

Отмечается, что решение распространяется на финальный раунд квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Он состоится в конце лета 2024 года.

«IIHF продолжит следить за ситуацией. Новое обсуждение включения России и Белоруссии в турниры в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года на заседании совета IIHF», — добавили в федерации.