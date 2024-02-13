Первый шатаут Шестеркина в сезоне помог «Рейнджерс» обыграть «Калгари»

«Нью Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Уильям Куилли и Джимми Веси.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч «на ноль» в нынешнем сезоне, отразив все 30 бросков, и был признан первой звездой встречи. Всего это 12 й шатаут вратаря в НХЛ.
«Рейнджерс» с 71 очком располагаются на второй строчке в таблице Восточной конференции, «Калгари» (55) идет десятым на Западе.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Куилли, 32:31. Веси, 59:41.
Результаты других матчей игрового дня:
«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Тоффоли, 13:36 (бол.). Хьюз, 20:48. Мерсер, 24:54. — Борген, 50:00.
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
Голы: Фрост, 24:23 (бул.). Конекны, 29:55. Драйсдейл, 46:12. Лоутон, 50:21. Типпетт, 58:39. — Дамба, 16:26. Маччелли, 27:57. Керфут, 34:02.
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