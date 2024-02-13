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«Нас ждёт фантастическая весна без России». В Швеции одобрительно восприняли решение ИИХФ

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

В Швеции прокомментировали решение ИИХФ по России
© РИА Новости

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, поскольку нас ждёт фантастическая хоккейная весна на играх Beijer, турниром НХЛ четырёх наций и большой кульминацией чемпионата мира по хоккею 2025 года в Стокгольме», — приводит слова Ларссона официальный сайт федерации хоккея Швеции.

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Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

Хоккей
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