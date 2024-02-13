В Швеции прокомментировали решение ИИХФ по России

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, поскольку нас ждёт фантастическая хоккейная весна на играх Beijer, турниром НХЛ четырёх наций и большой кульминацией чемпионата мира по хоккею 2025 года в Стокгольме», — приводит слова Ларссона официальный сайт федерации хоккея Швеции.