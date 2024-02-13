«Амур» одержал четвертую победу подряд, обыграв дома «Трактор»

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

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Дальневосточники одержали четвёртую победу подряд, набрали 64 очка и делят с «Нефтехимиком» восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая борьбу за плей-офф.